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Граждане считают, что альянс Канду-Нэстасе-Санду-Шор не сможет утвердить более эффективное правительство, чем нынешнее

Если правительство Кику падет, то ПДС – Платформа DA – Канду-Шор не смогут назначить более эффективное правительство. В этом уверены 53% участников опроса, проведенного компанией IMAS в июне. Исследование показывает, что только треть респондентов верит, что этой коалиции удастся назначить лучшее правительство, а 15% не смогли ответить на вопрос. В то же время у граждан поинтересовались: кто мог бы быть оптимальным премьером, если нынешний будет уволен? 22% участников опроса заявили, что Ион Кику является наиболее подходящим премьером для того, чтобы справиться с кризисом. За Майю Санду отдали свой голос только 18%, а на третьем месте оказался Павел Филип – 11%. Лидер Платформы DA Андрей Нэстасе заручился поддержкой только 4% опрошенных.

Отметим, что значительная часть – 20% – затруднилась ответить на вопрос.

Исследование проводилась с 14 по 27 июня по заказу «Public Media», выборка составила 1105 человек.

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