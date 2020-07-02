Румынская сторона не желает усиления напряженности в отношениях с Россией, заявил министр иностранных дел Богдан Ауреску, передает ТАСС.

По его словам, недавно принятая в Бухаресте национальная стратегия, где Москву определили в качестве основного врага, «является описанием реальности». Ауреску уточнил, что в одобренном парламентом документе отражены положения, которые сформулированы «на уровне НАТО». Таким образом глава румынского МИДа попытался переложить всю ответственность за возможное обострение отношений с Москвой на Североатлантический блок.

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