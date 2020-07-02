На левом берегу Днестра уже традиционно началась ежегодная операция «Кристалл», сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Основная цель – обнаружение и уничтожение наркосодержащих растений, выявление тех, кто торгует «дурью». Местные оперативники отмечают: до пандемии коронавируса синтетические наркотики и спайсы в основном завозили с территории Украины. Из-за эпидемии этот канал пока не работает. Поэтому в 2020 году особое внимание будет уделено задержанию тех, кто перерабатывает и распространяет продукт из местного сырья: маковую соломку и марихуану. В прошлом году в Приднестровье были задержаны 18 человек, администрировавших сайты, через которые реализовывались наркотики.

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