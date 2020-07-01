Луна в Стрельце. Держите самооценку на уровне, и у вас все получится

Тайны Луны уже много лет не дают покоя жителям нашей планеты. А все непознанное и таинственное бесконечно притягивает. Кто-то не верит в то, что ночное светило хоть как-то влияет на жизнь на земле, а кто-то истово верит и строит каждый свой день, сверяясь с Лунным календарем.

Что же готовит нам царица ночи 2 июля?

День с очень мощной энергетикой, благоприятный для решения любых юридических проблем, любая бумажная работа принесет свои плоды. Это период, когда необходимо решать очень значимые вопросы. Вы будете переполнены энергией, которой необходим выход. Ощущение, что вам любое дело по плечу, может сослужить плохую службу. На подъёме можно много дров наломать. В делах, за которые берётесь, вы должны понимать всю цепочку ваших действий и четко видеть результат, которого ждете. Действуйте осознанно. Верьте в свои силы, идите к поставленным целям, держите самооценку на уровне, и у вас все получится!

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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