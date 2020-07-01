По Святцам 2 июля День Ангела у Ивана, Марии, Фаддея, Яна.

Щедрые и сильные – вот такими качествами обладают рожденные в этот день. Им уготована очень счастливая жизнь, так как планеты-покровители усилили все то, что подарила Судьба – доброе отношение к людям и гармонию во всем. Именинники этого дня – сильные и решительные – баловни Судьбы. Если они не будут останавливаться в своем развитии и научатся справляться с внезапно набегающей хандрой, то будут благополучны во всех сферах жизни. Здравый смысл и аналитический склад ума дают им возможность обеспечить себя всем необходимым, но сверхэмоциональность, которую они тщательно скрывают от окружающих, всегда будет активно мешать как в делах, так и в обыденной жизни.

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Поздравляем именинников!

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