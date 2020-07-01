Партиям Pro Moldova и «Шор» закон не писан
Служба охраны и госзащиты распространила сообщение для СМИ, в котором действия депутатов Pro Moldova и партии “Шор” квалифицируются как препятствование проведению своей работы сотрудниками ведомства и деятельности президентской администрации.
«В процессе проведения общественного мероприятия его участники заблокировали дорогу к президентской администрации, препятствуя движению колонны президента», – говорится в документе.
Согласно источнику, протестующие не подчинились законным требованиям сотрудников Службы, что привело к применению сотрудниками полиции физической силы, в соответствии с законодательством.
«Служба выполняла свои функциональные обязанности в строгом соответствии с действующим законодательством об обеспечении защиты», – отмечается в пресс-релизе.
Отметим, что депутату Pro Moldova Владимиру Чеботарю грозит уголовное дело, после того как народный избранник запрыгнул на капот автомобиля ведомства.