Служба охраны и госзащиты распространила сообщение для СМИ, в котором действия депутатов Pro Moldova и партии “Шор” квалифицируются как препятствование проведению своей работы сотрудниками ведомства и деятельности президентской администрации.

«В процессе проведения общественного мероприятия его участники заблокировали дорогу к президентской администрации, препятствуя движению колонны президента», – говорится в документе.

Согласно источнику, протестующие не подчинились законным требованиям сотрудников Службы, что привело к применению сотрудниками полиции физической силы, в соответствии с законодательством.

«Служба выполняла свои функциональные обязанности в строгом соответствии с действующим законодательством об обеспечении защиты», – отмечается в пресс-релизе.

Отметим, что депутату Pro Moldova Владимиру Чеботарю грозит уголовное дело, после того как народный избранник запрыгнул на капот автомобиля ведомства.