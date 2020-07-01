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Газета "Кишиневские новости"

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Правительство РМ одобрило поправки депутатов ПСРМ в закон о медполисе

01 июля
19:11 2020
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Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС получат медполис за счет государства. Правительство одобрило поправки в законодательство, внесенные депутатами ПСРМ Владимиром Односталко и Аллой Дарованной.

Согласно инициативе депутатов ПСРМ, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС войдут в категорию лиц, которых страхуют за счет государства. Эти нововведения вступают в силу в момента публикации в «Monitorul Oficial». Правительство взяло на себя ответственность за законопроект об изменении госбюджета, бюджета социального страхования и еще несколько других законопроектов.

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