Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС получат медполис за счет государства. Правительство одобрило поправки в законодательство, внесенные депутатами ПСРМ Владимиром Односталко и Аллой Дарованной.

Согласно инициативе депутатов ПСРМ, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС войдут в категорию лиц, которых страхуют за счет государства. Эти нововведения вступают в силу в момента публикации в «Monitorul Oficial». Правительство взяло на себя ответственность за законопроект об изменении госбюджета, бюджета социального страхования и еще несколько других законопроектов.

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