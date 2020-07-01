Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 1 июля 16898 зараженных
01 июля
18:56 2020
К вечеру 1 июля в Молдове зарегистрированы 285 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 20 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.
Всего проведено тестов в этот день – 2246, из них первичных – 1513, а повторных 733.
Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 16898 человек.
Из 285 новых случаев на сегодняшний день 13 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 3, медсестры – 7, вспомогательный персонал – 3.
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