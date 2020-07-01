К вечеру 1 июля в Молдове зарегистрированы 285 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 20 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 2246, из них первичных – 1513, а повторных 733.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 16898 человек.

Из 285 новых случаев на сегодняшний день 13 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 3, медсестры – 7, вспомогательный персонал – 3.

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