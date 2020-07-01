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Газета "Кишиневские новости"

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Депутату Pro Moldova Владимиру Чеботарю грозит уголовное дело

01 июля
18:51 2020
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Он нарушил закон о службе охраны и госзащиты, создав препятствия сотрудникам ведомства. Инцидент произошел у здания президентской администрации, где депутаты олигархических партий Pro Moldova и «Шор» организовали протест. Владимир Чеботарь прыгнул на капот автомобиля Службы, чтобы остановить транспортное средство. Согласно закону, «осуществление препятствий, которые не позволяют офицерам службы выполнять свои служебные обязанности, действия, которые угрожают жизни, здоровью, свободе действий и имуществу, предусматривают наказание согласно законодательству».

Напомним, что Владимир Чеботарь был лишен депутатской неприкосновенности в прошлом году. Его обвиняют по делу о сдаче в концессию Международного кишиневского аэропорта.

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