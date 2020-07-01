Решение неожиданно простое, но эффективное

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в социальной сети дал совет: как легче перенести наступившую жару. Сделать это поможет… обыкновенный шарф.

Шарф нужно смочить водой и обернуть вокруг шеи. По словам врача, шея – рефлексогенная зона, здесь проходят крупные сосуды. Они при высоких температурах наружного воздуха расширяются, к сердцу поступает больше крови. В результате «мотор» нашего организма вынужден работать более активно, чтобы переработать такой высокий кровоток. Отсюда неприятные ощущения, с которыми многие сталкиваются в жару – слабость, быстрая утомляемость, иногда скачки артериального давления.

Влажный шарф защищает шею и проходящие через нее сосуды от перегрева, а также кожу от прямых солнечных лучей (именно эта зона на теле нередко обгорает). Человеку становится легче.

Доктор Комаровский подчеркнул, что с помощью такого способа можно защитить детей и взрослых не только от жары, но и от насекомых, если побрызгать шарф специальным средством. Кстати, именно благодаря мокрому шарфу издавна спасаются от жары японские крестьяне во время работы на полях, сообщает телеканал «Царьград».

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