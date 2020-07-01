В Китае выделена новая модификация известного опасного вируса

Ученые из китайских университетов и Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний давно исследуют разновидности вируса свиного гриппа. Именно он стал причиной пандемии 2009 года. Выделены уже около 180 штаммов вируса.

Эксперименты показали, что один из них, названный G4, ведет свое генетическое происхождение от того самого печально известного штамма H1N1, который показал способность передаваться от животных человеку.

Испытания проводились на хорьках (их реакция при заражении гриппом сходна с человеческой). Вывод ученых – новый штамм способен быстро размножаться в клетках человека, а животные болеют более тяжело, чем при заражении другим вирусом. Еще один результат исследования – у людей, переболевших сезонным гриппом, нет иммунитета к G4.

Изучив анализы крови, ученые сделали заключение, что свыше 4% населения уже сталкивались с этим вирусом. Очевидно, что от животных к человеку G4 передается, теперь остается выяснить, могут ли люди заражать друг друга, передает телеканал «Доктор».

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