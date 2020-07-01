На сегодняшний день в стране 9594 человек прошли лечение и 547 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 2408 случай заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи – 610, медсестры – 967, фельдшеры -125, фармацевты – 28, вспомогательный персонал – 686 человек. Состояние здоровья 438 инфицированных – тяжелое (в том числе 30 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 1140 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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