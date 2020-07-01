Работающие пенсионеры с сегодняшнего дня могут обратиться с требованием о перерасчете пособий

С 1 июля 13 575 работающих пенсионеров могут обратиться в территориальные отделения соцстраха для перерасчета размера пенсии. Расчётный размер пенсий после перерасчета для этой категории пенсионеров составляет в среднем 5 118 леев или на 2419 леев больше, чем они получают теперь.

Деньги из госбюджета на эти цели уже были выделены. Количество получателей, имеющих право обратиться за перерасчетом значительно выросло, благодаря законодательной инициативе депутатов ПСРМ.

Для сравнения, в 2019 году пенсию пересчитали только 3302 пенсионерам, а с 1 января 2020 –3142. Депутат ПСРМ Алла Дарованная – один из авторов поправок – заявила, что процесс пересмотра пенсий будет завершен в 2023 году, на четыре года раньше, чем планировалось ранее. Так, с 1 июля 2020 года начнется прием документов на пересмотр пособий для вышедших на пенсию с 1 января 1999 по 1 января 2019 и продолжавших работать после выхода на пенсию не менее 10 лет. С 1 января 2021 года смогут воспользоваться этим правом те, у кого трудовой стаж после выхода на пенсию составляет от 7 до 10 лет, а с 1 января 2022 – от 5 до 7 лет. С 1 января 2023 года это положение распространится и на тех, у кого аналогичный стаж от 2 до 5 лет. Отметим, что из 701 тыс. пенсионеров в Молдове продолжают работать 162 тыс.

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