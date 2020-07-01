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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 1 июля 547 смертей от инфекции

Хроника COVID-19 в Молдове: на 1 июля 547 смертей от инфекции
01 июля
13:41 2020
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На утро 1 июля зафиксированы еще 2 смертельных случев от инфекции COVID-19.

Это 62-летний мужчина из района Рышканы, 90-летний мужчина из Кишинева.

На утро 1 июля 9594 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 547 человек умерли от инфекции.

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