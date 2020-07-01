Хроника COVID-19 в Молдове: на 1 июля 547 смертей от инфекции
01 июля
13:41 2020
На утро 1 июля зафиксированы еще 2 смертельных случев от инфекции COVID-19.
Это 62-летний мужчина из района Рышканы, 90-летний мужчина из Кишинева.
На утро 1 июля 9594 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 547 человек умерли от инфекции.
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