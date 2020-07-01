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Газета "Кишиневские новости"

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Украина готовится ко второй волне эпидемии коронавируса

01 июля
13:31 2020
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Об этом было заявлено 30 июня на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Сейчас в больницах Украины есть койко-места для почти 30 тысяч больных, а аппаратов ИВЛ используется немного. Вместе с тем, на совещании в очередной раз было заявлено, что в отдельных областях Украины, например, в Закарпатье, более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, сейчас заняты больными.

«С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся избежать худшего сценария. Но медицина должна быть готовой ко всему», — сказал Зеленский.

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