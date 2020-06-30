Послание председателя парламента РМ, председателя Партии социалистов по случаю Всемирного дня парламентаризма

31 год назад был образован Межпарламентский союз – старейшая международная организация парламентов. С тех пор ежегодно 30 июня отмечается Международный день парламентаризма. В связи с этим важным событием Зинаида Гречаный обратилась в коллегам – депутатам и согражданам.

«День парламентаризма – это возможность еще раз оценить действия, которые мы предпринимаем на службе граждан. Следует отметить, что усилия по инициированию и принятию сотен важных для людей законов и решений, особенно в этой критической ситуации, сводятся на нет политическим туризмом некоторых депутатов, который проявился наиболее цинично именно сегодня, во Всемирный день парламентаризма.

Есть позорные и унизительные решения, которые подрывают имидж парламентского института в глазах граждан страны и международного сообщества. У депутатов, которые занимаются политической коррупцией, нет шансов вернуть себе репутацию, и, к сожалению, все меньше и меньше шансов восстановить полное доверие народа ко всему парламентскому институту.

В сложившейся ситуации парламентское большинство будет искать новые решения, чтобы избежать полной дискредитации функции депутата и, что наиболее важно, помочь государству и гражданам избежать катастроф при столкновении с опасностями и поддерживать нормальный режим жизни и деятельности»,- говорится в обращении Зинаиды Гречаный.

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