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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 30 июня 541 смертей от инфекции

Хроника COVID-19 в Молдове: на 30 июня 541 смертей от инфекции
30 июня
15:06 2020
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На утро 30 июня зафиксированы еще 5 смертельных случев от инфекции COVID-19. Это 61-летняя женщина из Яловенского района, 67-летний мужчина из Резинского района, 78-летняя женщина из района Тараклия, 71-летняя женщина из Кишинева, 55-летняя женщина из Флорештского района.

На утро 30 июня 9382 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 541человек умерли от инфекции.

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