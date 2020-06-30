На утро 30 июня зафиксированы еще 5 смертельных случев от инфекции COVID-19. Это 61-летняя женщина из Яловенского района, 67-летний мужчина из Резинского района, 78-летняя женщина из района Тараклия, 71-летняя женщина из Кишинева, 55-летняя женщина из Флорештского района.

На утро 30 июня 9382 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 541человек умерли от инфекции.

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