Известно, что членами данной комиссии являются представители Молдовы, России, США, Финляндии и Анголы. Источники сообщили, что американские партнеры Плахотнюка заверили его в благоприятном для беглого олигарха решении, то есть в том, что Интерпол откажет удовлетворять обращение. Согласно процедуре, представители Молдовы и России не смогут голосовать с учетом того, что в этих странах возбуждены уголовные дела в отношении Плахотнюка. А вот американцы решили голосовать против, к чему склоняют и представителей Финляндии и Анголы. Если это произойдет, Влад Плахотнюк получит возможность путешествовать по всему миру, в том числе посещать и Румынию. Эксперты считают, что подобное решение нанесет ущерб имиджу Интерпола, особенно после того как госсекретарь США в прошлом году публично заявил об участии Плахотнюка в коррупции, после чего бывшему лидеру ДПМ аннулировали американскую визу. Напомним, что Плахотнюка обвиняют по делу о банковском хищении. Генпрокуратура Молдовы требует у США экстрадиции бывшего лидера ДПМ.

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