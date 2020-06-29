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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 28 июня 530 смертей от инфекции

29 июня
00:06 2020
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В течение прошедшего дня, 28 июня, к объявленным в утренней информации 5 умершим прибавились еще 4 смертельных случая от инфекции COVID-19.

Это 49-летняя женщина из муниципия Комрат, 65-летний мужчина из района Басарабяска, 71-летний мужчина из муниципия Бэлцы, 60-летний мужчина из муниципия Бельцы.

На вечер 28 июня 9081 человек выздоровел после заражения вирусом COVID-19 и 530 человек умерли от инфекции.

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