Коронавирус через укусы не передается

Вирусологи и эпидемиологи из Высшего института здравоохранения Италии провели ряд экспериментов и выяснили: нет оснований говорить о том, что из-за укуса комара можно заразиться коронавирусом.

Ученые установили, что, даже если комар укусит больного коронавирусом и напьется его крови, для тех, кого насекомое может укусить потом, никакой угрозы не существует. В организме насекомого коронавирус размножаться неспособен, так что передаваться дальше не может, сообщает pnp.ru.

Результаты этого исследования особенно важны сейчас, когда у насекомых, как обычно летом, хороший аппетит.