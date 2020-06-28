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Газета "Кишиневские новости"

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Ковидных комаров не бывает

28 июня
18:06 2020
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Коронавирус через укусы не передается

Вирусологи и эпидемиологи из Высшего института здравоохранения Италии провели ряд экспериментов и выяснили: нет оснований говорить о том, что из-за укуса комара можно заразиться коронавирусом.

Ученые установили, что, даже если комар укусит больного коронавирусом и напьется его крови, для тех, кого насекомое может укусить потом, никакой угрозы не существует. В организме насекомого коронавирус размножаться неспособен, так что передаваться дальше не может, сообщает pnp.ru.        

Результаты этого исследования особенно важны сейчас, когда у насекомых, как обычно летом, хороший аппетит.

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