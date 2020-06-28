В Польше проходят очередные выборы президента, их проведение пандемия коронавируса не остановила, сообщает ria.ru

Предполагается, что на избирательные участки может придти около 30 миллионов человек. На кресло главы государства претендует одиннадцать кандидатов. Бесспорным лидером среди них считается Анджей Дуда, действующий президент, глава партии «Право и справедливость». Поляки, которые опасаются заразиться на избирательных участках коронавирусом, могут голосовать посредством почтовых отправлений.