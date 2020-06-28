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Газета "Кишиневские новости"

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Британские авианосцы без самолетов превращены в… баржи

28 июня
15:51 2020
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В Британском военно-морском флоте на вооружении два современных авианосца, но они небоеспособны, сообщает Би-Би-Си.

«Куин Элизабет» и «Принс оф Уэльс» спущены на воду и с ними все в порядке, вот только в бюджете пока не нашли денег на то, чтобы оснастить суда вооружением. Аудиторы от правительства предполагают, что корабли могут достичь полной боеготовности только к 2028 году. Из бюджета даже не выделены средства на закупку палубных истребителей-бомбардировщиков. Не установлены на авианосцах и радарные системы, что превращает их в плавучие баржи. 

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