В Евросоюзе определились, при каких условиях граждане других стран могут посещать после 1 июля Старый континент, сообщает “Страна.ua”.

Критерий, принятый в ЕС, – уровень заражения коронавирусом в государстве прибывающего должен быть равен или ниже, чем фиксируется в среднем по Европе. Таковой в ЕС 20 человек на 100 тысяч. На Украине этот показатель равен 50. В Молдове несколько ниже – 40, что вдвое превышает норматив. Дозволен въезд в Евросоюз гражданам Грузии, Руанды, Туниса, Уругвая, Черногории, там пандемия не получила столь широкого распространения, как на просторах бывшего СССР.