Сегодня Молдова чествует национальный костюм. В связи с этим событием глава государства написал в соцсетях пост, в котором выразил искреннее восхищение традиционными молдавскими одеяниями и обратился к мастерам по шитью костюмов с поздравлениями.

«Женская блузка «ie» и мужская рубашка, штаны «ițari» и юбка «catrință», головной платок «maramă» и пояс, опинки «opinci» и тканевые сумки «trăistuța» – все вместе и каждый по отдельности они идентифицируют нас, представляя как народ, как нацию. С уникальным орнаментом и техникой производства, с великолепными расцветками и из разных тканей, элементы традиционного костюма – это наша история, мысли и чувства мастеров, которые их создавали, это гордость и честь предков, живших на этих землях.

Уважаемые народные мастера и люди, влюбленные в красоту! Выражаю вам благодарность за вашу страсть и клятву в верности. Вы те, благодаря кому народный костюм возвращается в повседневную жизнь и становится неотъемлемым элементом наших традиционных праздников. Чтобы не позволить пыли забвения покрыть эти сокровища, мы обязаны увековечить наши ценности, воспитать наших детей в духе любви к стране и всему тому, что символизирует дом.

Давайте с гордостью носить шапки из шкуры ягнёнка, как поется в одной песне, и гордиться нашими корнями!» – призвал сограждан Игорь Додон.