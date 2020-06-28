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Газета "Кишиневские новости"

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Украинский Конотоп пошел против России

28 июня
11:11 2020
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Градоначальник Конотопа, украинского города на востоке Украины, Артем Семинихин, сжег российский флаг перед дипломатическим представительством РФ в Киеве, передает ТАСС.

Соответствующее видео мэр разместил в социальных сетях. «Нахожусь возле посольства “страны-оккупанта”. Сейчас делаю ответ Толику Шарию (известный блогер, получивший убежище в Нидерландах, ред.), который выпустил про меня видеоролик, где разоблачает меня в чем-то. Посмотрел и понял, наибольший мой грех в том, что я в свое время сжег российский флаг», – объяснил свой поступок Семенихин. В январе прошлого года он совместно с мэром Ивано-Франковска Русланом Мацинкивом договорился установить у границы с Российской Федерацией памятник лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере. Таким оригинальным способом два чиновника решили противостоять поползновениям “агрессора”, которым считают Российскую Федерацию.

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