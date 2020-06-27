Луна в Весах. Поблагодарите вселенную за ту красоту, которая вас окружает.

Как же мы все любим Солнце, как ждем его света, его тепла! Но приходит ночь, и с неба на нас струится серебристый свет Луны. Она будто танцует свой танец, от ритмов которого меняется все на Земле. В новолуние эта музыка наполнена энергией жизни, и мы способны горы свернуть. В полнолуние – слегка агрессивна, и будит в нас сомнения и беспокойство. А утомленные ритмы Луны убывающей – это время расслабиться и уделить время себе.

Что же готовит нам царица ночи 28 июня?

День непростой. Очень противоречивый. С одной стороны, растущая Луна и существенная активность. Направьте вашу энергию в русло общения – здесь и семья, и друзья. Пригласите гостей на чашку чая, совсем не обязательно обременять себя готовкой кулинарных шедевров. Получите удовольствие от легкого общения, от разговоров ни о чем. С другой же стороны, не поддавайтесь на попытки втянуть вас в обсуждение общих друзей или знакомых, это не принесет вам ничего хорошего, а конфликтная ситуация возникнуть может легко. Поймайте баланс в душе и поблагодарите вселенную за ту красоту, которая вас окружает.

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

Читайте также: