Андрей Нэстасе, председатель Партии «Платформа “Достоинство и правда”», выступая в эфире общественного телеканала, заявил, что избирательный блок ACUM необходимо реанимировать.

Своей главной задачей в обозримом будущем политик видит организацию и успешную реализацию процедуры отставки президента. Ради этого Нэстасе готов пойти на сближение с Майей Санду, возглавляющей Партию «Действие и солидарность». Оба формирования в прошлом году некоторое время провели вместе в рамках избирательного блока ACUM, но потом разбежались. Оба политика намерены принять участие в президентских выборах в качестве кандидатов. «Я думаю, что «Достоинство и правда» вместе с «Действием и солидарностью» должны сплотить ряды, объединить усилия, продемонстрировать вотум недоверия, подписанный 26 депутатами, идти вместе, чтобы найти еще необходимые голоса (депутатов парламента, ред.)», – эмоционально говорил в эфире телеканала Нэстасе. При этом он так и не сказал, каким образом намерен привлечь на свою сторону парламентские фракции демократов, например, или ШОРовцев.

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