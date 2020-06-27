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Газета "Кишиневские новости"

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Россия готова возобновить переговоры о кредите в 200 млн евро

27 июня
10:46 2020
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Об этом сообщается в официальном письме высокопоставленных представителей РФ, направленном в молдавский минфин.

В документе отмечается, что правительству следует внести необходимые изменения в тест Соглашения, которые будут рассмотрены российской стороной.

Напомним, что речь идет о кредите, соглашение о котором было ратифицировано парламентом Молдовы, но позже заблокированном Конституционным судом по требованию оппозиции.

Уточним, что президент страны Игорь Додон во время поездки на Парад Победы в Москву после встречи с главой РФ Владимиром Путиным сообщил о скором возобновлении переговоров по этому соглашению.

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