Когда в очередной раз встретятся Игорь Додон и Вадим Красносельский
26 июня
21:41 2020
В рамках нового выпуска программы “Президент отвечает” глава государства выразил надежду на то, что беседа состоится в конце июля – начале августа.
«Мы обсудим те шаги, которые были предприняты в последнее время, и что нужно делать дальше. Согласуем повестку, время, место», – сказал президент.
Последний раз Игорь Додон и Вадим Красносельский встречались в ноябре 2019. Президент назвал эту встречу неформальной, так как она прошла в Бендерской крепости, куда глава государства приезжал на экскурсию вместе с семьей.
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