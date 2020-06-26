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Газета "Кишиневские новости"

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Президент Молдовы предлагает сократить численность депутатов

26 июня
21:41 2020
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Игорь Додон заявил, что предложит эти изменения Комиссии по конституционной реформе

«Я предложил эту инициативу еще в 2017 году – сократить число депутатов на треть. Считаю, что это необходимо сделать. В ближайшее время указом будет учреждена Комиссия по конституционной реформе, и я буду настаивать, чтобы количество парламентариев было сокращено со 101 до 61 или 71», – заявил Додон.

Напомним, что 24 февраля 2019 года в Молдове прошел консультативный референдум, на котором большинство избирателей высказались за сокращение числа депутатов.

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