Игорь Додон отреагировал на двойственный подход Майи Санду в оценке схожих событий

Лидер ПДС, подающая себя сторонницей европейских ценностей, на днях размахивала у генпрокуратуры телеподделкой, сфабрикованной в студиях Плахотнюка. Любопытно, что совсем недавно ее ровно теми же методами, как в этот раз Игоря Додона, те же плахотнюковские специалисты тоже пытались сделать врагом Молдовы. Нет ни малейшего сомнения в том, что сама Санду точно знает, что «кино», где Плахотнюк трясет ручонками с кульком перед президентом Молдовы – часть блестящей, но чрезвычайно опасной игры Додона, в которой ставкой было само существование нашей страны. Потому что у прежней воровской власти не было никаких моральных ограничителей. Та беспрецедентная наглость, с которой они обокрали весь народ, не оставляет сомнений в том, на что еще они были способны. И то, что Додон переиграл Плахотнюка – должно у всех, и прежде всего у Санду, вызывать чувство благодарности, потому что в противном случае, участь всех борцов с олигархом была бы очень незавидной. Тем более, что в лидера ПДС цепные псы олигарха вцепились не на шутку, когда ей предъявляли обвинения в незаконном финансировании партии.

Именно об этом Игорь Додон напомнил Майе Санду, риторически спросив, почему та же прокуратура ее полностью устраивала, когда были закрыты политические дела, в которых фигурировала она, небезызвестная Козловская, приводились доказательства незаконного финансирования ПДС.

Разумеется, юридически грамотные активисты ПДС прекрасно понимают, что требовать у гособвинителей возбудить уголовное дело на основе видеокадров, на которых запечатлен президент страны, бывший лидер ДПМ Влад Плахотнюк и предприниматель Сергей Яралов, не только абсурдно, но и совершенно незаконно. Тем более, что прокуратура уже заявила, что не существует законных оснований для возбуждения уголовного дела.

«Когда прокуратура закрыла политические дела, в которых фигурировали вы, Козловская, незаконное финансирование ПДС, тогда все было ок? Очевидно, что все эти видео преследуют единственную цель – политическую борьбу, так как Плахотнюк был вынужден покинуть страну. Теперь вы делаете точно то, что он говорит. Если вы приняли такое решение – ок, будем знать, кто ваши партнеры», – заявил Игорь Додон.

Напомним, что в 2016 году была опубликована аудиозапись, на которой слышно, как первый вице-председатель ПДС Игорь Гросу обучает сторонника партии переводить деньги в обход ЦИК. Позже в 2018 году группа депутатов ДПМ потребовала проверить деятельность Людмилы Козловской и ее фонда «Open Dialog» на предмет незаконного финансирования партий ПДС и «Платформы DA». Для расследования всех обстоятельств была создана даже парламентская комиссия.

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