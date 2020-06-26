Числа в нашей жизни играют не последнюю роль. Правильно выбрав дату заключения важной сделки, можно не опасаться за результат. А назначая день свадьбы на благоприятное число, можно быть спокойным за свое будущее. Так какие же числа нам, по мнению нумерологов, приносят счастье? Любое число в календаре можно привести к однозначному и проверить, какой заряд оно несет. Например, 15 = 1+5=6.

1 – число энергетически сильное. Оно дает внутренний мощный заряд для реализации важных дел и принятия судьбоносных решений. Для человека, вооруженного такой энергетикой, непреодолимых препятствий не существует.

2 – число добра, символ любви и надежды. Оно поддержит и поможет в решении любых вопросов, касающихся личной жизни. Благоприятствует развитию крепких дружеских отношений и созданию счастливой семьи.

3 – число карьеры, символ целеустремленности. Оно придает уверенности и помогает в достижении желаемого. Не дает в порыве решительных действий забыть о здравом смысле. Поддерживает желания, связанные с карьерой.

4 – число стабильности, символ терпения. Оно поможет на пути к успеху разрушить все преграды и победить все трудности. Будучи числом стабильности, оно привлекает богатство и удачу.

5 – число победы, одно из самых энергетически сильных. Любые начинания, если будут связаны с этим числом, имеют самые лучшие шансы на победу. Число сопровождается удачей.

6 – число ответственности. Если вы человек, обладающий этим сильным качеством, если вы отзывчивы и каждое новое дело начинаете, завершив все ранее начатые, если честность и порядочность у вас в крови – это число станет для вас символом удачи и богатства.

7 – число, символизирующее индивидуальность. Оно поможет в любых творческих начинаниях. А для людей искусства оно всегда было знаком удачи и успешности в жизни.

8 – число нестабильности. Оно внесет в вашу жизнь настолько частые перемены, что будет трудно даже следить за ходом событий, не то чтобы еще пытаться что-то предпринять. Ищите возможность развернуть такой ритм жизни себе на пользу.

9 – число очень мощное, энергетически заряженное на успех, символ здоровья. Оно поддерживает в трудностях, не дает пасть духом. Придаст уверенности в свои силы и защитит от болезней.

Помните, если все время думать, что 13 – это число беды, и ждать несчастья, то оно непременно случится. А вера в лучшее даже в самой сложной ситуации творит чудеса!