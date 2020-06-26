Игорь Додон после возвращения из Москвы проведет несколько дней в режиме самоизоляции, а в воскресенье сдаст анализы на наличие COVID-19

Глава государства проведет этот период в государственной резиденции. Об этом он рассказал в ходе передачи «Президент отвечает».

«Согласно решению Национальной комиссии от 15 мая, лица, которые отправляются за рубеж в служебных целях и у которых нет симптомов COVID-19, не должны находиться в карантине. Я решил взять паузу в 2-3 дня в том, что касается публичных мероприятий. Думаю, что это правильно по отношению к гражданам и коллегам. По этой причине я буду находиться в Голерканах. В воскресенье сдам тест на COVID-19, и если он будет отрицательным, то в понедельник приму участие в традиционном заседании», – объяснил Додон.

Уточним, что глава государства находился с официальным визитом в Москве, где принял участие в параде, посвященном 75-летию Победы.