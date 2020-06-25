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Газета "Кишиневские новости"

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Молдова возобновляет переговоры с Россией по предоставлению кредита

Молдова возобновляет переговоры с Россией по предоставлению кредита
25 июня
14:46 2020
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Этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил в Москве президент РМ Игорь Додон

Также в ходе детального обсуждения текущих вопросов с заместителем главы Администрации президента России, специальным представителем главы российского государства по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрием Козаком достигнута договоренность о возобновлении переговоров по предоставлению кредита в 200 млн евро для поддержки молдавской экономики.

«В ближайшие дни правительства двух стран согласуют необходимые процедуры в этом направлении», – написал в социальной сети Игорь Додон.

Напомним, по требованию депутатов группы Канду, а также фракций ПДС и «Платформы DA» Конституционный суд аннулировал соглашение о выделении Молдове российского кредита в 200 млн евро.

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