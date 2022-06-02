Правительство Израиля одобрило законопроект, запрещающий демонстрацию «вражеских» флагов, сообщает ВВС.

Новый законопроект прошел первое чтение в Кнессете, получив 63 голоса в поддержку. Чтобы стать полноценным законом, проекту не хватает всего 3-х голосов. Естественно, этот закон касается в первую очередь палестинского флага. В среду, 1 июня, с небоскреба неподалеку от Тель-Авива был снят флаг Палестины. Правда, он почти сразу же появился на другом здании, куда более значимом. Левое израильское движение Мехазким вывесили рядом флаги Палестины и Израиля на небоскребе, принадлежащем Алмазной биржи. Над обоими флагами расположилась надпись: «Мы должны жить в мире». Израильские аналитики убеждены, что правящая коалиция попытается задержать второе чтение законопроекта.