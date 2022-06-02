Четверг, 2 июня 2022, 02:39

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Больше никаких палестинских флагов в Израиле

Больше никаких палестинских флагов в Израиле
02 июня
18:10 2022
Версия для печати

Правительство Израиля одобрило законопроект, запрещающий демонстрацию «вражеских» флагов, сообщает ВВС.

Новый законопроект прошел первое чтение в Кнессете, получив 63 голоса в поддержку. Чтобы стать полноценным законом, проекту не хватает всего 3-х голосов. Естественно, этот закон касается в первую очередь палестинского флага. В среду, 1 июня, с небоскреба неподалеку от Тель-Авива был снят флаг Палестины. Правда, он почти сразу же появился на другом здании, куда более значимом. Левое израильское движение Мехазким вывесили рядом флаги Палестины и Израиля на небоскребе, принадлежащем Алмазной биржи. Над обоими флагами расположилась надпись: «Мы должны жить в мире». Израильские аналитики убеждены, что правящая коалиция попытается задержать второе чтение законопроекта.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD19,03+0,24%
EUR20,46+1,13%
GBP23,94+0,96%
UAH0,64+0,20%
RON4,14+1,10%
RUB0,30+0,44%

Курсы валют в MDL на 02.06.2022

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд