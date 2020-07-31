Луна в Козероге. Самообразование будет лучшим занятием в этот день

Луна… Таинственная и прекрасная! А главное – у каждого своя! Мечтатели и оптимисты, очарованные ее мягким светом, пытаются разгадать ее тайну. А реалисты – просто закрывают шторы, чтобы яркий диск Луны не мешал спать. В ком-то она будит романтические воспоминания, а кто-то, окутанный ее холодным светом, ощущает легкое беспокойство, а порой и тревогу… Присмотритесь к ней. Полюбите ее. И она обязательно позволит вам ощутить ее близость и ее тепло!

Что же готовит нам царица ночи 1 августа?

День ожидается сложный, тяжелый энергетически. Важные дела стоит отложить. Займитесь рутиной. Мелкие проблемы, которые были отложены из-за наличия более важных дел, стоит попробовать разрешить. Финансовые вопросы не стоит затрагивать в этот день, ни к чему хорошему это не приведет, и хорошо, если потеряете только время. На личном фронте, увы, тоже не всё гладко – ссоры, споры, конфликты. Так как это день очень высокого энергетического накала, причем не самого позитивного, лучше провести его вне шумных компаний. А если учесть, что суббота впитывает энергию Сатурна, отвечающего за обучение и работу, самообразование будет лучшим занятием 1-го августа.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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