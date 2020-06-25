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Газета "Кишиневские новости"

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Россия продлила льготы по беспошлинным поставкам молдавских товаров

Россия продлила льготы по беспошлинным поставкам молдавских товаров
25 июня
14:46 2020
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Таков один из итогов визита президента Молдовы Игоря Додона в Москву

В ходе обсуждения текущих вопросов с заместителем главы Администрации президента России, специальным представителем главы российского государства по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрием Козаком достигнута договоренность о том, что после 1 июля с.г. молдавские фрукты, овощи, консервная и винодельческая продукция будут поставляться на российский рынок без таможенных пошлин. Как рассказал Игорь Додон после завершения встречи, эта мера позволит молдавским производителям сэкономить минимум 20-25 млн евро в год.

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