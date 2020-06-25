Таков один из итогов визита президента Молдовы Игоря Додона в Москву

В ходе обсуждения текущих вопросов с заместителем главы Администрации президента России, специальным представителем главы российского государства по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрием Козаком достигнута договоренность о том, что после 1 июля с.г. молдавские фрукты, овощи, консервная и винодельческая продукция будут поставляться на российский рынок без таможенных пошлин. Как рассказал Игорь Додон после завершения встречи, эта мера позволит молдавским производителям сэкономить минимум 20-25 млн евро в год.