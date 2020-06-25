Следственный департамент МВД объявил в федеральный розыск молдавского политика, мэра Бельц Ренато Усатого

Об этом сообщает телеграмм-канал «ВЧК-ОГПУ». По утверждениям его источников, следующим шагом следователей будет международный розыск и заочный арест. Ранее Усатому заочно предъявили обвинения по делу, связанному с выводом капитала и отмыванием денег в международной преступной схеме, которая известна как «Ландромат». Следствие считает, что через нее незаконно прошли десятки миллиардов долларов.

«По версии СД МВД РФ, Усатый был участником мегапрачечной «Ландромат» и отмывал через нее сотни миллионов рублей команды КУМ (команда владела и ООО «КУМ»). Это сокращение от Андрей Крапивин (потом его сменил сын Алексей), Борис Ушерович, Валерий Маркелов. Это совладельцы ГК 1520, которые по подрядам получали гигантские средства от РЖД. Эти средства и отмывались», – написали авторы телеграм-канала. Также они сообщили, что в 2012 году Усатый уже допрашивался относительно деятельности «группы КУМ». Но тогда он признался только в наличие двойного гражданства (РФ и Молдовы) и постоянной прописке в Москве. Телеграмм-канал «ВЧК-ОГПУ» уточнил, что в тот период влияние и связи среди силовиков у КУМ были очень высоки и тогда проблемы со следствием удалось решить.

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