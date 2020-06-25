Партия социалистов Республики Молдова выступает категорически против запрета любой символики, связанной с советским прошлым нашей страны

Ещё в 2010 году, когда тогдашняя власть впервые заговорила о запрете серпа и молота, а также другой советской символики, мы выступили категорически против этой абсурдной, антинародной и антидемократической инициативы.

Партия социалистов всегда рассматривала и продолжает рассматривать советский период как один из важнейших периодов в истории нашей страны. Именно в этот период наши народы одержали победу над фашизмом. Мы всегда чтили и продолжаем чтить Знамя Победы, поднятое над Рейхстагом в мае 1945 года, на котором изображены серп и молот.

Республика Молдова является законной правопреемницей Молдавской Советской Социалистической Республики. Именно в советский период была создана индустриальная, научная и социальная база нашей страны: были построены крупнейшие предприятия, городские районы, электростанции, больницы, школы, университеты, была создана Академия наук, открыты национальные театры, музеи, филармония, созданы музыкальные коллективы, ставшие нашим национальным достоянием. Именно в советский период были сделаны крупнейшие инвестиции в промышленность, аграрный сектор, систему здравоохранения и образования нашей Республики. Мы убеждены, что многое из советского опыта является актуальным и сегодня.

Партия социалистов Республики Молдова заявляет, что не имеет отношения к тексту законопроекта № 233, зарегистрированного 11 июня 2020 года, в той его форме, которая стала достоянием общественности. Депутаты, инициировавшие данный законопроект, отзывают его на доработку. Факт появления данного законопроекта на сайте в указанном виде станет предметом особого разбирательства.

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