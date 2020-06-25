Право на получение пенсии можно затребовать в том числе и по доверенности. С такой инициативой выступило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. Согласно изменениям, предложенным ведомством в закон о системе общественных пенсий, заявление о выходе на пенсию и необходимые документы подаются в территориальный офис социального страхования по месту жительства полномочным представителем. Напомним, что нынешний закон позволяет это делать исключительно лицу, имеющему право на получение пенсии. Согласно авторам, необходимость изменений вызвана многочисленными обращениями граждан, которые из-за проблем со здоровьем или пребывания за рубежом не могут лично подать комплект необходимых документов. Законопроекту предстоит быть рассмотренным в парламенте, а вступит он в силу с момента публикации в «Monitorul Oficial».

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