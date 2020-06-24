Представители этих пяти знаков зодиака могут предать любимых

Такой необычный список составила для «Вечерней Москвы» таролог Галина Янко.

ОВЕН

Этот знак, управляемый планетой Марс, характеризуется способностью действовать, агрессивностью и сексуальностью. Мужчины – представители этого знака, с легкостью уйдут с головой в новые отношения, если нынешние утратили романтику и стали скучны. Им будет сложно скрыть обман, хотя они попытаются. Если же будут разоблачены, то откровенно признаются в содеянном.

БЛИЗНЕЦЫ

Мужчины – представители этого знака, натуры двойственные. Им просто необходимо разнообразить свою жизнь. Будучи людьми социальными, для них важно общение в течение дня, но и эмоциональный аспект желаний не менее значим. Потому они легко могут поддерживать сразу несколько отношений, причем не расценивая это как обман. А когда всё раскроется, они, благодаря природному уму, сумеют найти нужные слова при обсуждении ситуации.

ВЕСЫ

Для стремящихся к равновесию мужчин-Весов очень важны хорошие отношения. Когда они обманывают, оправданием выбирают то, что они не получают от партнера того, что заслуживают. При этом они будут нести на себе груз вины и сделают все, чтобы скрыть предательство. Но об обмане очень скоро узнают все, так как скрытность не является их сильной стороной. Когда обман всплывет, попытаются отрицать очевидное. Но если их прижмут к стенке, честно расскажут обо всем.

СКОРПИОН

Скрытные по природе мужчины-Скорпионы обманывают крайне редко. Этот знак отличается верностью. Но если уж предательство в отношениях случается, то они в оправдание ищут более серьезную причину, чем реально существующая. Чаще всего мужчины-Скорпионы изменяют, если им была нанесена глубокая эмоциональная травма. Некоторые из них будут получать удовольствие от риска, что тайная связь может раскрыться. Они умеют хранить тайны, ведь они под покровительством Плутона – планеты всего тайного.

РЫБЫ

Представители этого знака, как и Близнецы и Весы, натуры двойственные. Их притягивают полярности, их «магнитят» отношения, противоположные тем, которые у них есть. Свои секреты Рыбы хранят прекрасно, так как не переносят скандалов и конфликтов. От обмана удовольствия не получают, это им не свойственно. Так что пока рядом с мужчиной – представителем этого знака женщина мягкая и отзывчивая, ей измены не грозят.