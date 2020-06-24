«Те, кто думает, что расследование кражи миллиарда зависит от правительства, ошибаются. У нас есть Генеральная прокуратура, никем не управляемая», – заявил премьер Ион Кику, приветствуя заключение соглашения между Генрпрокуратурой Молдовы и властями Латвии о создании совместной комиссии по расследованию банковского хищения в нашей стране.

«Информация, которая обрадует 99,99% населения и меньше тех, кто приобрел партии. Генеральная прокуратура заключила соглашение с властями Латвии о создании совместной следственной бригады по делу о краже миллиарда. Поздравления тем, кто создал новую партию – это подарок с нашей стороны к крестинам партии», – заявил Кику, намекнув на PRO Moldova Андриана Канду.

По словам премьера, создание комиссии является сигналом о том, что расследование кражи миллиарда серьезно продвинулось.

«Известен путь кражи миллиарда. Деньги прошли через фининституты этой страны. Поэтому мы вкладываем много в этот процесс, тем более, что и прокуратура успешно продвигается в этом направлении», – сказал Кику.

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