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Газета "Кишиневские новости"

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Узнай, какие медицинские услуги в Молдове стали дешевле

24 июня
18:21 2020
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Целый перечень медицинских услуг подешевеет, а в отдельных случаях их стоимость снизится в два раза. Решение об этом сегодня принял кабинет министров РМ

Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну уточнила, что эти затраты на оказание услуг покрывает Национальная компания медицинского страхования, что позволит большему числу пациентов ими воспользуются. Так, стоимость сеанса гемодиализа снизится с 2393 до 1995 леев, что приведет к дополнительному увеличению этих процедур на 16 тыс.

Также пересмотрена цена на услуги скрининга шейки матки – со 125 до 62 леев.

«Необходимость пересмотра этих тарифов была предопределена реальной стоимостью, которую несет поставщик услуг», – сообщила глава ведомства.

Пересмотрена и цена проведения анализов на COVID-19.

«Уточняю, что это стало возможным, потому что были задействованы две лаборатории в лечебных учреждениях, финансируемых Национальной компанией. Забор и обработка анализов на коронавирус, как и лечение COVID-19, производятся бесплатно, независимо от того – застраховано лицо или нет», – сказала министр.

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