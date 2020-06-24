Методы, используемые группой Pro Moldova для покупки депутатов в парламенте, напоминают о периоде 2015-2016 гг., когда Демпартия Влада Плахотнюка покупала оптом народных избранников для создания нерепрезентативного парламентского большинства. Такое мнение высказал американский политобозреватель Владимир Сокор в интервью радио «Europa Liberă».

«Парламент и вся парламентская жизнь в Молдове гнилые, мы наблюдаем процесс, напоминающий то, что происходило зимой 2015-2016, когда ДПМ Плахотнюка, начав с 19 мандатов, получила большинство в 57, покупая депутатов из других фракций. Канду повторяет теперь процедуру своего родственника. Это та же манера», – считает Сокор.

Обозреватель констатирует, что Андриан Канду преждевременно празднует триумф, потому что у него нет парламентского большинства.

«Конечно, у Канду нет 57 депутатов, он и не достигнет этого, но уже празднует триумф. Мы видели его заявления, опубликованные после официальной регистрации партии Pro-Moldova. Он говорит: Теперь ничего не будет решаться в политике без Pro-Moldova. Почему? Потому что купил – точно также как его нанаш – депутатов из других партий», – заключил аналитик.

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