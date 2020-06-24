Партия Pro Moldova была зарегистрирована с многочисленными нарушениям законодательства. Об этом бывший депутат Григорий Петренко написал в соцсетях. По словам Петренко, закон не позволяет регистрацию, если выбранное название уже используется другими юридическими лицами.

«С 2010 года в Молдове существует Ассоциация историков и политологов Pro-Moldova. Таким образом, Агентство публичных услуг не имело право регистрировать партию с названием Pro-Moldova». – говорит Петренко.

Для того, чтобы лишний раз убедиться в этом, бывший депутат пошел на эксперимент.

«Наш активист запросил в Агентстве публичных услуг проверку названия для регистрации общественной организации с названием Stanga Europeana, которое совпадает с названием нашей партии. Сегодня мы получили официальный отказ в использовании названия Stanga Europeana для общественной организации в связи с тем, что оно «совпадает или похоже на название существующего юридического лица». Таким образом, Агентство нам отказало в названии, тогда как Канду разрешило вопреки закону использовать чужое», – объяснил Петренко.

«Регистрация с грубейшими нарушениями (о некоторых пока промолчим) говорит о том, что Плахотнюк продолжает контролировать часть органов государственной власти», – подытожил он.

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