Государство выплатит пособия наследникам медработников, скончавшихся в результате противодействия COVID-19. Речь идет о врачах, медсестрах, фармацевтах, фельдшерах и водителях из службы скорой помощи.

Соответствующий законопроект будет одобрен в среду на заседании правительства. Правом получения пособия смогут воспользоваться супруги скончавшихся, дети до 18 лет или один из родителей.

Размер выплаты составляет 50% в случае супруга и родителя, и 75% – на каждого ребенка. Источником выплат служат средства госбюджета. Документ должен быть одобрен депутатами.