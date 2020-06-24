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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове выплатят пособие наследникам медиков, умерших от COVID-19

24 июня
14:26 2020
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Государство выплатит пособия наследникам медработников, скончавшихся в результате противодействия COVID-19. Речь идет о врачах, медсестрах, фармацевтах, фельдшерах и водителях из службы скорой помощи.

Соответствующий законопроект будет одобрен в среду на заседании правительства. Правом получения пособия смогут воспользоваться супруги скончавшихся, дети до 18 лет или один из родителей.

Размер выплаты составляет 50% в случае супруга и родителя, и 75% – на каждого ребенка. Источником выплат служат средства госбюджета. Документ должен быть одобрен депутатами.

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