Имя депутата PRO Moldova Григоре Репещука упоминается, как минимум, в 20 уголовных делах, возбужденных по фактам различных правонарушений, совершенных в период с 2014 по 2018 год. Согласно расследованию портала scheme.md, в 2014 году, в бытность мэром Каушан, Репещука обвиняли в незаконных поборах с экономических агентов в обмен на послабления налогового режима. Обвинения озвучил председатель района Ион Чонтолой. В ответ Репещук уточнил, что все налоги администрируются Налоговой инспекцией. Примечательно, что, как отмечают авторы материала, Репещуку удалось спровоцировать «настоящий вал уголовных дел, причиной которых стали незаконные решения».

Так, 26 августа 2014 года начато уголовное преследование по факту заключения контракта между мэрией и ÎM ,,Salubrizare şi Amenajare Căuşeni” на 200 тыс. леев. Договор предусматривал проведение работ по благоустройству. Однако документ не был зарегистрирован в территориальном казначействе, что привело к хищению всей суммы. Тем не менее, уголовное дело было прекращено.

Не менее интересна судьба другого дела: ответственные лица из мэрии закупили подарки для воспитанников дошкольных учреждений Каушан, а в ходе распределения выяснилось, что подарки не соответствуют перечню, указанному в фактурах. Разница составила 24 тысячи леев. Это дело тоже было прекращено.

В трудовой биографии Репещука есть и факты отчуждения восьми земельных участков, что нанесло значительный ущерб городской казне. Это дело находится в Антикоррупционном центре.

Еще одно расследование касается незаконной продажи общественной собственности – земельного участка, на котором расположен незавершенный стройобъект – детсад на 320 мест.

Напомним, что Григоре Репещук покинул ДПМ, вступив в Партию PRO Moldova Андриана Канду. В СМИ неоднократно озвучивались суммы, которые получают депутаты-перебежчики – от 300 тыс. евро до одного миллиона долларов.