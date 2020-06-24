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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Это минуты особой гордости за Молдову, за наш народ

Игорь Додон: Это минуты особой гордости за Молдову, за наш народ
24 июня
14:11 2020
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Сегодня в Москве, на Красной площади прошел парад в честь Великой Победы над фашистской Германией. По главной площади Москвы прошли торжественным маршем воинские подразделения российских вооруженных сил.

«Среди участников парада были и 75 богатырей Роты почетного караула Национальной армии Республики Молдова! Они достойно представили нашу страну рядом с военными других стран. Это минуты особой гордости за Молдову, за весь наш народ, за всех соотечественников, в какой бы стране они ни находились!» – написал в связи с этим событием в соцсетях Игорь Додон.

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