Сегодня в Москве, на Красной площади прошел парад в честь Великой Победы над фашистской Германией. По главной площади Москвы прошли торжественным маршем воинские подразделения российских вооруженных сил.

«Среди участников парада были и 75 богатырей Роты почетного караула Национальной армии Республики Молдова! Они достойно представили нашу страну рядом с военными других стран. Это минуты особой гордости за Молдову, за весь наш народ, за всех соотечественников, в какой бы стране они ни находились!» – написал в связи с этим событием в соцсетях Игорь Додон.