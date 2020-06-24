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Газета "Кишиневские новости"

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Владимир Путин встретился в Кремле с президентом РМ Игорем Додоном

Владимир Путин встретился в Кремле с президентом РМ Игорем Додоном
24 июня
13:41 2020
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Президент России Владимир Путин встретил в Кремле лидеров иностранных государств, принявших приглашение посетить Парад Победы. В их числе и президент Молдовы Игорь Додон. Ранее молдавский глава государства заявил, что во время визита в Москву намерен обсудить с российским руководством вопрос продления беспошлинного экспорта, получение российского кредита, а также дополнительной помощи для республики. Накануне визита Игорь Додон рассказал, что хочет обсудить вопрос получения новых авторизаций для грузовых автоперевозчиков, продающих товары в РФ. Напомним, что Конституционный суд Молдовы 7 мая признал неконституционным соглашение о получении Республикой Молдова кредита от РФ в размере 200 миллионов евро. Игорь Додон отправился в Москву, чтобы принять участие в параде, который проходит сегодня, 24 июня, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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