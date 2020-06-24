Активист «PRO Moldova» задержан за вождение в пьяном виде
24 июня
13:41 2020
Зять депутата «PRO Moldova» Григоре Репещука оказался за рулем в состоянии алкогольного опьянения
Вадим Репещук, активист партии, в которой состоит его тесть, был задержан 12 июня каушанскими полицейскими, сообщает портал scheme.md.
Примечательно, что он управлял служебным автомобилем, принадлежащим партии «PRO Moldova». Согласно источнику информации, тест показал наличие в крови водителя 1,2 m/l алкоголя. Возбуждено уголовное дело.