Зять депутата «PRO Moldova» Григоре Репещука оказался за рулем в состоянии алкогольного опьянения

Вадим Репещук, активист партии, в которой состоит его тесть, был задержан 12 июня каушанскими полицейскими, сообщает портал scheme.md.

Примечательно, что он управлял служебным автомобилем, принадлежащим партии «PRO Moldova». Согласно источнику информации, тест показал наличие в крови водителя 1,2 m/l алкоголя. Возбуждено уголовное дело.