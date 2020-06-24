Среда, 24 июня 2020, 14:35

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Активист «PRO Moldova» задержан за вождение в пьяном виде

24 июня
13:41 2020
Версия для печати

Зять депутата «PRO Moldova» Григоре Репещука оказался за рулем в состоянии алкогольного опьянения

Вадим Репещук, активист партии, в которой состоит его тесть, был задержан 12 июня каушанскими полицейскими, сообщает портал scheme.md.

Примечательно, что он управлял служебным автомобилем, принадлежащим партии «PRO Moldova». Согласно источнику информации, тест показал наличие в крови водителя 1,2 m/l алкоголя. Возбуждено уголовное дело.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,35+1,01%
EUR19,61+0,94%
GBP21,71+0,91%
UAH0,65+1,27%
RON4,05+0,92%
RUB0,25+0,55%

Курсы валют в MDL на 24.06.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд